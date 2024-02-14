В Москве после аномальных холодов прогнозируется резкое повышение температуры, рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в выходные дни столбики термометров поднимутся до минус пяти градусов.

По словам Поздняковой, 14 февраля, в День всех влюбленных, москвичей ожидает облачная погода, без осадков; температура воздуха составит минус 10—12 градусов. В четверг, 15 февраля, в столице прогнозируется снег. Столбики термометров при этом в ночь опустятся до минус 17—19 градусов, днем — до минус 10—12 градусов.

«По области температура воздуха может достигать минус 20. К концу недели ожидается повышение температуры, так как мы окажемся в более теплой воздушной массе. В пятницу, 16 февраля, температура воздуха составит минус 9 градусов, в выходные дни повысится до минус 5», — сказала Позднякова изданию NEWS.ru.

В понедельник, 12 февраля, в Москве и области образовался самый сильный за эту зиму гололед, сообщила ранее Позднякова. Причиной стали обильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.

Синоптик Михаил Леус сообщил 14 февраля, что в столичный регион вернулись крепкие морозы. По его словам, минувшей ночью на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха опустилась до минус 13,2 градуса, что примерно на пять градусов ниже климатической нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозы ниже 20 градусов вернутся в столичный регион с четверга, 15 февраля.