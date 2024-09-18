Астрономическая осень и значительное понижение температуры в Москве совпадут с днем осеннего равноденствия — 22 сентября. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, москвичи и гости столицы смогут наслаждаться теплом еще в течение недели, но уже в выходные дни произойдет снижение температурных показателей. Синоптик пояснил, что что это связано с изменением циркуляции воздушных масс, что и ведет к снижению температуры.

«В воскресенье, 22 сентября, в день осеннего равноденствия начинается астрономическая осень, и именно в этот день значительное резкое понижение температуры. В ночь на воскресенье по Москве и области прогнозируются ночные температуры от двух до семи градусов тепла, днем — 11-16 градусов. Этот температурный фон близок к многолетним значениям, характерным для начала третьей декады сентября», — отметил Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на понедельник, 23 сентября, температурные показатели могут дойти до отрицательных значений — от минус 1 до плюс 4. При этом днем в столице ожидается умеренно-теплая осенняя погода и температура воздуха будет достигать 10-15 градусов тепла.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отмечал, что до двадцатых чисел сентября дневная температура воздуха в столице может сохраняться в пределах 22—26 градусов тепла. Также долго в Москве будет сухая погода без дождей.