В Москву пришли аномальные морозы, которые продлятся до понедельника, 12 февраля. Наиболее сильные похолодания ожидаются в выходные дни, в ночь с 10 на 11 февраля. Об этом сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

К концу недели в Москве температура воздуха опустится на 8—10 градусов ниже климатической нормы, рассказал Шувалов. Причиной резких морозов стал антициклон, который пришел с северо-востока России.

«Самый пик похолодания придется на ночь с субботы на воскресенье. Температура составит около 20—23 градусов мороза, днем — до минус 10—13 градусов», — сообщил Шувалов.

Также прогнозируется небольшой снег, погода будет облачной, но с прояснениями.

В понедельник, 12 февраля, ожидается небольшое потепление, но оно будет кратковременным. По словам синоптика, уже со вторника в столице прогнозируется очередное вторжение холодного арктического воздуха.

До этого Шувалов рассказал, что весна придет в Москву своевременно. Однако, по его оценке, характер погоды будет внезапный и противоречивый, как и в зимний сезон.