После непродолжительного похолодания в Москву вернется теплая погода, рассказал в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он не исключил, что на юге Подмосковья воздух прогреется до 25 градусов.

По словам синоптика, 22-23 сентября температура заметно понизилась, но уже 24 сентября ситуация начнет меняться. Заметное потепление ожидается в среду, 25 сентября: «не исключено, что температура до 25 даже дойдет на юге Московской области», сказал Вильфанд.

«Четверг такой же день, очень теплый. В пятницу тоже погода такая же. Теплая ночь совсем уже, будет 11-13 градусов, и днем — выше 20, но поскольку с запада приближается циклон, поэтому уже будет более облачная погода и не исключено, что вечером 27-го начнутся кратковременные дожди», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что уже в субботу, 28 сентября, температура воздуха начнет вновь снижаться и не поднимется выше 18 градусов. Кроме того, ожидается небольшой дождь. Также Вильфанд отметил, что в последние дни сентября прогнозируется дальнейшее понижение температуры и более облачная погода.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отмечал, что до двадцатых чисел сентября дневная температура воздуха в столице может сохраняться в пределах 22—26 градусов тепла. Также долго в Москве продержится сухая погода без дождей.