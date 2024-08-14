На следующей неделе (19-25 августа) в Москву может вернуться жара, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в столице может приблизиться к 30 градусам.

Шувалов рассказал, что в среду и четверг, 14 и 15 августа, температура воздуха днем составит 21—23 градуса тепла, а в выходные, 17 и 18 августа, поднимется до 26 градусов.

«Не исключено, что на следующей неделе температура приблизится к +30 градусам. При этом возможность осадков на этой неделе практически нулевая, скорее всего, дождей не будет», — добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что заметное изменение температурного режима начнется с субботы, 17 августа. Ветер сменится на юго-западный, что приведет к повышению температуры ночью и ее постепенному росту днем. «Около плюс 25 градусов в субботу, по области плюс 22 — плюс 27, а в воскресенье плюс 23 — плюс 28 градусов», — сказал Вильфанд.

В понедельник, 19 августа, температура в Московской области будет стремиться к 30-градусной отметке, добавил он.

«Такая жаркая погода. Надолго ли — трудно сказать, потому что разные модели, [помогающие в составлении прогноза погоды], показывают понижение. Не сильное, но все-таки понижение будет, но все равно летняя погода на следующей неделе будет, температура в начале недели будет в диапазоне плюс 25 — плюс 30 градусов», — рассказал Вильфанд.

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с РИА Новости также привела данные, что на выходных в столицу вернется жаркая погода. По ее словам, минимальная температура ночью в Москве будет в пределах «где-то плюс 13 — плюс 15 градусов», а в Подмосковье — «плюс 10 — плюс 15».

Дневная температура в Москве может достичь 26 градусов. Ветер не будет сильным, при этом в воскресенье, 18 августа, местами возможен небольшой дождь, сообщила синоптик.