Переход от оттепели к небольшим морозам произойдет в Москве 2-3 февраля. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в эти дни в Москве и столичном регионе ожидается -3…-8 в ночные часы и -2…-3 градуса — в дневные.

«Первая пятидневка февраля будет именно такой, небольшой снег, скорее всего, опять ляжет. Надолго ли или быстро сойдет, пока трудно сказать, но первая пятидневка [февраля] опять вернет нам зимнюю погоду. Но не полноценную, а русскую зиму в щадящем режиме», — сказал Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее говорил, что январь 2025 года в Москве с вероятностью 99% станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. По его словам, впервые среднемесячная температура января станет положительной.

Вильфанд добавил, что ранее рекорд принадлежал январю 2020 года, когда средняя месячная температура составляла 0 градусов.