В Москву со среды, 6 марта, могут вернуться зимние морозы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов и ниже.

Как рассказал Вильфанд, с 6 марта прогнозируется «заметное изменение циркуляции», «воздушные массы будут поступать уже не с юга, юго-запада, юго-востока и так далее, а с севера».

«Поэтому ночные температуры по предварительным расчетам могут достигать двузначных отрицательных значений», — сказал он.

«Месяц начнется с теплой погоды, 2 марта температура прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы, от 2 до 5 градусов тепла днем, это действительно мартовские температуры», — рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, в ночь на субботу, 2 марта, температура прогнозируется на уровне от нуля до минус 5, днем — от минус 1 до плюс 4. Ночью 3 марта ожидается серьезное понижение температуры до минус 4-9 градусов (такие же значения ожидаются в ночь 4 марта и 5 марта).

Метеоролог подчеркнул, что в течение всего месяца на всей территории России прогнозируется «очень изменчивая погода». Первые пять дней марта температурный фон будет положительный, выше нормы практически на всей территории европейской части России, на большей части Урала, западной и средней Сибири и даже на Дальнем Востоке.