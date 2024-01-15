Перед праздником Крещения ночные температуры в Москве снизятся до минус 17 градусов, а саму крещенскую ночь на 19 января в столице ожидается оттепель. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Потепление, которое установилась в Москве с начала недели, закончится в среду, 17 января. Пик похолодания придется на ночь четверга, 18 января, ― ожидается 12-17 градусов мороза, сообщил Шувалов.

Днем в четверг температура начнет повышаться. Вечером будет минус 5-7 градусов, к ночи ― около нуля. Днем 19 января ожидается от нуля до плюс 1. В Крещение в столичном регионе прогнозируются переменная облачность, сильный снег и туман, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В выходные, по прогнозу, придет «очередной арктический обвал», отметил Шувалов.

«Может, не за один день, но к понедельнику совершенно определенно будет минус 20. Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», ― рассказал он.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «скорее всего, 30-градусных морозов этой зимой мы больше не увидим». Метеостатистика за последние 50 лет свидетельствует, что только треть крещенских ночей были холодными, «и то преимущественно в конце прошлого столетия», отметил Тишковец в своем телеграм-канале.

По данным специалиста, 18 и 19 января в Москве выпадет 10-15 мм осадков, а в общей сложности за неделю выпадет 17-22 мм осадков, или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров вырастет на 5-8 см.