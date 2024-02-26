В связи с большим количеством осадков этой зимой и грядущими мартовскими снегопадами снежный покров в Москве растает не раньше середины апреля, считают синоптики. RTVI собрал прогнозы специалистов.

Высота сугробов в столице достигла 62 см, что вдвое превышает обычные значения, отметил в разговоре с РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшую неделю они немного уменьшатся за счет испарения.

«Март будет продолжать радовать нас снегопадами, поэтому полного исчезновения снега ждать пока не приходится», — сказал Вильфанд.

С 26 февраля по 3 марта в Москве ожидаются положительные температуры днем и отрицательные по ночам, из-за чего образуется гололедица, предупредил специалист в беседе с «Лентой.ру». Самая низкая ночная температура ожидается 28 февраля: -6…-5 градусов в столице и до -8 по области.

Днем практически всю неделю температура будет на три-четыре градуса выше нормы, отметил Вильфанд. Осадков не ожидается, только к выходным возможен местами дождь и мокрый снег.

Дожди могли бы «быстрее всего расправиться со снегом», но сугробы «хотя бы не вырастут», поскольку не ожидается сильных снегопадов, сообщила KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. «Хорошо, если растают к 5 апреля», — сказала она.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь заявил, что с 7 по 12 марта в столице ожидаются умеренные снегопады. В центре Москвы может образоваться новый снежный покров, но надолго он не задержится, добавил Ильин.

«В отдаленных районах столицы снег может продержаться до конца марта. Но уже к 8-12 апреля должен будет сойти полностью», — сказал синоптик «Вечерней Москве».

В среднем дата схода снежного покрова в Москве приходится на 6 апреля. Однако в этом году снег растает, как ожидается, только в начале второй декады апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.