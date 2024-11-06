После победы Дональда Трампа на выборах президента в США перестанет работать система «сдержек и противовесов». Об этом RTVI заявил журналист Владимир Познер, у которого, кроме российского, также есть американское и французское гражданство.

«Поскольку республиканцы теперь имеют большинство в Сенате, чего не было четыре года, и, скорее всего, будут сохранять большинство в Палате представителей, то система сдержек и противовесов, которая по-английски называется checks and balances, на которой Америка основана, когда законодательная власть может остановить президента, судебная власть может остановить законодательную, — этой системы уже сейчас не будет», — сказал он.

Познер подчеркнул, что «республиканцы теперь имеют полную власть: и законодательную, и финансовую, и президентскую».

«И практически весь Верховный суд, который в свое время был назначен как раз Трампом и который по-прежнему остается в этом составе. Поэтому у республиканцев сейчас просто, можно сказать, «зеленая дорога». Как они ее используют, гадать не буду», — добавил собеседник RTVI.

На вопрос, изменится ли что-то в отношениях между США и Россией, Познер отметил, что это «из области гадания»: «Если что-то изменится, то я не думаю, что это будет что-то существенное».

Ранее американские СМИ сообщили, что республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Инаугурация 47-го американского лидера состоится 20 января. Вице-президентом станет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.