В зоне военной операции идут напряженные бои, особенно в районе города Авдеевка (ДНР), ситуация там критическая. Об этом во время брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы получаем отчеты от украинцев о том, что ситуация критическая. Россияне продолжают наступать на украинские позиции каждый день. Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль», — сказал он.

Кирби частично связал эту ситуацию с тем, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются снаряды для артиллерии. По его словам, что из-за отсутствия соглашение по новому пакету помощи для Украины США «нечего предоставить» ВСУ, и призвал не откладывать принятие законопроекта.

Что говорят в ВСУ

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский также отметил, что для бойцов ВСУ в Авдеевке подготовлены новые позиции. Он отметил, что военнослужащие продолжают подготовку укреплений с учетом всех возможных сценариев развития событий.

«По состоянию на 23.00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая», — написал Тарнавский в телеграм-канале.

Он также отметил, что «упорные бои идут в черте города», а ВСУ проводят плановое усиление подразделений «на угрожающих направлениях».

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — сказано в сообщении Тарнавского.

14 февраля спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев предусмотрел запасные пути снабжения на случай, если в Авдеевке «основная логистическая артерия будет перерезана».

На следующий день The Washington Post со ссылкой на украинских военных написала, что полное отступление украинской армии из Авдеевки — вопрос времени.