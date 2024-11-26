ВСУ интенсивно используют беспилотники для атак на российские территории, чтобы держать Россию в напряжении. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«То, что наше ПВО сбивает 39 дронов, говорит о том, что интенсивно используются эти беспилотники для того, чтобы держать и Россию, и международное общественное мнение в напряжении», — сказал сенатор.

По его мнению, с той же целью распространяются заявления о поставках Киеву ракет и слухи о том, что «готовятся какие-то решения в Европе, в Соединенных Штатах». Президент России Владимир Путин в ответ на действия Украины и Запада утвердил новую доктрину ядерного сдерживания, отметил Карасин, назвав слово «сдерживание» ключевым.

«Словом, ситуация очень нервная. Ее искусственно поддерживает вся медиаимперия Запада. Мы же стоим на своем, уверенно защищаем наши позиции», — заключил сенатор.

Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 39 украинских беспилотников в ночь на 26 ноября. Больше всего дронов (24) было сбито над Ростовской областью, пять сбили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, по одному — над Воронежской Орловской и областями.