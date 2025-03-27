Семикратный чемпион «Форумалы‑1» 56-летний Михаэль Шумахер больше не может выражать свои мысли вербально, сообщил Корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер Его слова передает Daily Mail.

В материале Daily Mail говорится, что за бывшим гонщиком ухаживают медицинские работники, а также его жена Коринна Шумахер в доме на озеро Женева в Швейцарии.

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. Он больше не может выражать свои мысли вербально», — сказал Горнер.

По словам журналиста, доступ к Шумахеру «в настоящее время имеют не более 20 человек».

«И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось», — заявил Горнер.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1» 1994, 1995, 2000, 2000-2004 годов. Победитель чемпионата Европы и Германии по картингу 1987 года. Чемпион немецкой «Формулы-3». Запомнился выступлениям за команду «Феррари». В 2012 году закончил профессиональную карьеру в автоспорте. После завершения карьеры работал консультантом и пилотом для тестирования «Феррари».

В 2013 году Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Длительное время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В 2021 вышел документальный фильм от Netflix, в котором супруга и сын Шумахера рассказали, что бывший гонщик не способен самостоятельно передвигаться и общаться с окружающими.

В 2019 году немецкое издание Die Aktuelle опубликовало интервью якобы с Шумахером, цитаты которого оказались сгенерированными искусственным интеллектом ChatGPT. В апреле 2023 года главного редактора Die Aktuelle Энн Хоффманн уволили за эту публикацию. В мае 2024 года семья Шумахера выиграл суд и получила компенсацию в €200 тыс.