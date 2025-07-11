День города в Североуральске пришлось отменить из-за массовой вспышки энтеровируса у местных жителей, сообщило издание ЕАН со ссылкой на администрацию городского округа, которая, в свою очередь, сослалась на предписание регионального управления Роспотребнадзора.

Окружные власти заверили, что культурно-массовые и спортивные мероприятия откладываются только до тех пор, пока заболеваемость энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) не снизится, а потом обещанный ко Дню города концерт обязательно состоится. О дате и времени его проведения в администрации пообещали уведомить дополнительно.

Североуральские СМИ пишут, что на праздничном концерте должна была выступить бывшая солистка поп-группы «Комбинация» Светлана Кашина, а параллельно в городе планировалась ярмарка.

Данные о численности заболевших горожан официально не публикуются. На соответствующий запрос ЕАН в министерстве здравоохранения Свердловской области ответили, что это «сезонный рост заболеваемости, свойственный летнему периоду», а ситуацию в Североуральске целиком курирует местное управление Роспотребнадзора.

Изучив местные сетевые паблики, издание пришло к выводу, что на сегодняшний день заболели по меньшей мере 168 человек. В одном из постов, на который ссылается ЕАН, говорится о закрытом 10 июля детском лагере, где у ребенка выявили и подтвердили энтеровирус, а еще у двух детей появились схожие симптомы.

«В лагере санитарно-гигиенические правила соблюдались. Анализы воды и смывов с поверхностей в норме. У персонала тоже ЭВИ не обнаружена. Скорее всего, это привозной случай, так как дети успели отдохнуть две недели из трех (что соответствует инкубационному периоду заболевания)», — говорится в публикации в соцсети.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили лишь, что ограничительные меры и «дополнительные противоэпидемические мероприятия» в виде проверок связаны с повышенным риском распространения ЭВИ «в этот период года» и затрагивают «организованные коллективы» и качество питьевой воды и продуктов питания.

«Также одним из мероприятий по минимизации риска распространения энтеровирусной инфекции в летнее время является разобщение людей в виде временного ограничения проведения массовых мероприятий», — добавили в надзорном ведомстве.

Источник в администрации Североуральска сообщил ИА «Уральский меридиан», что в город направлены санитарные врачи из регионального управления Роспотребнадзора и специалисты областного Минздрава.

«Ситуация серьёзная. Пока не могут определить источник распространения инфекции», — отметил собеседник издания.

В мэрии заверили, что по итогам проверки водопроводной воды возбудитель ЭВИ не обнаружен. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал не поднимать панику вокруг ситуации в уральском городе, поскольку, по его словам, «энтеровирусы не распространяются так масштабно, как, например, коронавирусы». Эксперт подчеркнул, что вспышка ЭВИ в Североуральске не представляет собой угрозу для системы здравоохранения.

«Думаю, что ее удалось локализовать, и медики справятся с этой проблемой в масштабах одного города», — пояснил он.

Энтеровирусная инфекция — это группа заболеваний, которые вызываются вирусами, размножающимися в кишечнике. Однако они способны поражать не только пищеварительную систему, но и другие органы. Болезнь может протекать по-разному: от полного отсутствия симптомов до серьезных проявлений.

У большинства зараженных (около 80%) инфекция вообще не дает о себе знать. Примерно у 12-13% людей возникают легкие симптомы, и лишь в редких случаях (2-4%) заболевание протекает тяжело — в основном у детей и пожилых. Первые признаки обычно появляются уже через 1-2 дня после заражения, хотя иногда инкубационный период может длиться до месяца. Чаще всего инфекция проявляется:

Повышением температуры

Болями в животе

Тошнотой и рвотой

Расстройством стула

Кожной сыпью.

Важно понимать, что энтеровирусная инфекция — это не одно конкретное заболевание, а целая группа болезней с разными симптомами и степенью тяжести.