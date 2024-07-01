В нескольких районах Белгородской области, в том числе Белгороде, Старом Осколе и Губкине, а также в Воронежской и Курской областях наблюдаются перебои с электричеством. В «Белгородэнерго» заявили, что это связано с «технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект», о каком именно объекте идет речь — не уточняется.

По словам корреспондента РИА Новости, из-за проблем с подачей электричества отключили светофоры и начались перебои в работе интернета.

На время отключения электроэнергии о ракетной опасности жителей будут оповещать с помощью громкоговорителей, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, соцучреждения обеспечили резервными источниками энергии, а на дорогах дежурят около 30 регулировщиков госавтоинспекции.

«Ситуация сложная, но под контролем. Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее перевести систему электроснабжения в работу в штатном режиме», — подчеркнул Демидов.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что сейчас идет плановый запуск и подача электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы. Во всех лечебных учреждениях, помимо тубдиспансера и психоневрологического диспансера, электричество есть.

«Сейчас работа по подаче электроэнергии в этих учреждениях продолжается. Критичного тоже сейчас не видим в развитии ситуации», — отметил губернатор.

По его словам, также решен вопрос с едой в детских садах. Семьям, у которых нет возможности приготовить еду грудным детям, муниципалитеты готовы оказать помощь в индивидуальном порядке. Полностью решить проблему с электроэнергией в регионе Гладков пообещал к 21:00 1 июля.

«С ситуацией справляемся», — заверил он. Причины отключения электроэнергии губернатор не назвал.

Телеграм-канал Mash писал, что причиной стала одновременная атака украинских беспилотников и взрывов нескольких СВУ на подстанциях, одна из которых находится в селе Незнамово, расположенном в Старооскольском городском округе Белгородской области. Без электричества, по информации канала, остаются до 90% Белгородской области, в том числе весь Белгород, Старый Оскол и Волоконовка.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанции в Незнамово также писал телеграм-канал «Пепел». По его данным, мощный взрыв в этом районе произошел около 2:00. После жители сообщили о еще нескольких взрывах, пишет «Пепел».

Как отмечает канал, в районе предполагаемой атаки дронов в Старом Осколе находятся две крупнейших в Белгородской области электроподстанции — «Металлургическая» мощностью 3650 МВА и «Старый Оскол» мощностью 1930 МВА. Оба объекта входят в схемы выдачи мощности Курской и Нововоронежской АЭС и обеспечивают связь Курской и Воронежской энергосистем, подчеркивает «Пепел».

Официально ни власти города, ни Минобороны России об атаке на подстанции не сообщали.

Жара и сверхнагрузка на электроэнергию в Воронежской области

Власти Воронежской области сообщили об ограничении электроснабжения в нескольких районах из-за сверхнагрузки. Другие детали они не уточнили, пишет РИА Новости. По данным Mash, отключения коснулись четырех районов: Лискинского, Острогожского, Кантемировского и Каменского, в которых проживают около 20 тыс. человек.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что причиной ограничения является аномально высокая температура. Меру назвали вынужденной и временной. Об отмене ограничения сообщат дополнительно — энергетики продолжают работать в особом режиме.

«Блокнот Воронеж» со ссылкой на «Воронежэнерго» отметил, что свет с 1 по 5 июля будет периодически пропадать в девяти районах области. Эти отключения в филиале ПАО «Россети Центр» назвали плановыми.

Дефицит энергии в Курской области

Жителей Курской области также предупредили о возможном дефиците электроэнергии. Врио главы региона Алексей Смирнов созвал экстренное заседание на фоне перебоев в электроснабжении в Белгородской области.

«Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Эту ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского, в котором я принял участие. Энергетики продолжают работать над устранением аварии», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что энергетики продолжают работать над устранением аварии. «Держу ситуацию на личном контроле», — заключил он.