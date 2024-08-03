В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков, сообщил 3 августа глава региона Алексей Цыденов. Прокуратура начала проверку по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище.

Цыденов назвал «достаточной сложной» ситуацию в Заиграивском и Мухоршибирском районах.

«У нас смыты мосты, причем бетонные мосты смыты достаточно серьезно на нескольких дорогах. <…> Продолжается подъем воды. <…> Сейчас идет эвакуация населения. Уже подготовлены пункты временного размещения. И прямо сейчас в [Мухоршибирском] районе ведется работа», — рассказал глава региона.

На федеральных трассах стоят отряды Госавтоинспекции, которые оценивают состояние проезжей части, чтобы «в необходимых случаях перекрыть движение», добавил Цыденов.

МВД Бурятии сообщило о временном перекрытии трассы «Байкал» на участке с 556 по 587 км. Цыденов уточнил, что участок федеральной дороги размыло. «На месте разберемся. Представители Росавтодора уже на месте», — заявил он.

Дамбу на Хонхолойском водохранилище в Бурятии прорвало днем 3 августа. Цыденов написал, что в зоне риска находятся пять населенных пунктов, в первую очередь — село Хонхолой. Телекомпания «Аригус» уточнила, что под угрозу также попадают село Бoм и фeдepaльнaя тpacca «Байкал». Если вода пойдет дальше, то может достичь села по течению реки Тугнуйка.

Уровень воды в Хонхолойском водохранилище поднялся из-за обильных осадков, сообщила прокуратура Бурятии. Цыденов отметил, что от места прорыва дамбы до ближайшего населенного пункта около шести километров, поэтому «волновое воздействие не прогнозируется».

По данным «Аригус» на 19:39 мск, возле села Хонхолой образовалась промоина. На объездной дороге от Никольска через Тугнуй идут сильные переливы воды через дорожное полотно, в связи с чем есть риск переворота и съезда машин в кювет.