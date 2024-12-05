На продажу выставлен почти весь исторический комплекс, в состав которого вошли здания площадью 41,2 тыс. м2 на участке 3,91 га. Исключением стали храм и общежитие ФСИН, которое до сих пор используется по назначению.

Как рассказал директор по реализации федерального имущества компании Николай Сарокваша, основная задача «Дом.РФ» при реализации подобных объектов — дать им вторую жизнь, провести приспособление для современного использования через поиск добросовестных и надежных инвесторов.

«Это место требует бережного подхода: новый владелец должен не только сохранить историческую память, но и найти функцию, которая даст ему новый импульс развития. Для этого необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу, определить предмет охраны и рамки допустимых изменений», — сказал председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

Он отметил, что проект преобразования „Крестов“ «потребует значительных вложений и смелого подхода, но его успешная реализация станет важным шагом к созданию современного, востребованного пространства».

Кресты» были построены в 1884-1889 годах. На территории бывшего СИЗО располагается Александро-Невский храм, но его продавать не будут, а передают в местную епархию. Из лота также выведено общежитие.

«Кресты» называют легендарной тюрьмой. Название комплекса связано с его конфигурацией — два здания построены в форме крестов. Оба «креста» соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания.