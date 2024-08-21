В Ленинградской области в ходе инспекции морга больницы поселка Токсово Всеволожского района вскрыли уличный контейнер, где оказались десятки тел в черных мешках, пишет 47news. Некоторые хранились там с 2020 года. Против чиновников администрации Токсово возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

По версии следствия, с 19 мая 2020 года по 10 июля 2024 года ответственные лица в администрации не организовали погребение умерших, не имеющих родственников, тем самым нарушив федеральный закон «О погребении и похоронном деле».

«В результате указанных преступных халатных действий со стороны должностных лиц администрации не произведено захоронение не менее 49 тел умерших граждан, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — сказано в сообщении СУ СК.

В ведомстве добавили, что продолжают следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Как ранее рассказало региональное издание 47news, в июле прошла масштабная инспекция морга больницы Токсово с участием чиновников администрации Всеволожского района, представителя руководства областного Бюро судмедэкспертизы и главы комитета по здравоохранению правительства Ленобласти Александра Жаркова.

Во время проверки среди прочего вскрыли контейнер, который находился рядом с мусорными баками на прилегающей территории. Процесс снимался на камеру, издание опубликовало фото и видео. Внутри оказался рефрижератор, набитый телами в черных мешках. Они были плотно уложены на полках стеллажей и на днище контейнера, а некоторые из-за нехватки места были поставлены вертикально. Кроме того, мешки местами были порваны, из них торчали части тел.

Как выяснили проверяющие, эти тела числились по отчетности как невостребованные, говорится в статье. К этой категории, как правило, относятся одинокие пожилые люди или бездомные.

По данным 47news, всего насчитали 68 тел умерших, в том числе обнаруженных в самом морге. Личности большинства установлены, проведено вскрытие, но свидетельства о смерти не оформлялись.

Согласно ст. 12 федерального закона «О погребении и похоронном деле», захоронение умершего, не имеющего родственников или законных представителей, осуществляется после установления его личности в течение трех суток с момента установления причины смерти, «если иное не предусмотрено законодательством» России. Ст. 8 того же закона определяет, что в случае поиска родственников или законных представителей умершего тело может храниться в морге бесплатно до 14 дней. В статье 47news говорится, что «по процедуре, невостребованное тело должно храниться не более 45 суток», и что это время «требуется, чтобы найти близких».

Как сообщает 47news, после обнаружения незахороненных тел 50 из них были погребены в Свердлово и Токсово. «Остальными еще занимаются», — сказал изданию один из чиновников. По его данным, расходы на захоронение составят в общей сложности около миллиона рублей, их взяли на себя представители областного похоронного бизнеса.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» и сайт 78.ru утверждают, что на 21 августа почти все тела из рефрижератора похоронили, осталось только пять. Жарков подтвердил 47news, что «проблему удалось оперативно решить».

Глава администрации Токсово Олег Иванов в разговоре с 47news высказал мнение, что к скоплению десятков тел в морге причастно ООО «Лотос», которое работало там примерно с 2019 года и могло отвечать за контейнер-рефрижератор. Договор с «Лотосом» истек в начале августа, после скандальных результатов проверки продлевать его не стали. В самом морге администратор подтвердила изданию, что «Лотос» у них больше не работает, но отказалась ответить на вопрос о причинах скопления тел.

«Mash на Мойке» привел версию, что ситуация могла быть связано с криминальным бизнесом на кладбищах и с тем, что частная организация, которую наняли для вывоза умерших, не получала необходимых субсидий на работу. «Дело в том, что официально такие средства могут отправляться только в муниципальное предприятие», — пояснил канал.

Позднее 47news написал, что под статью о халатности попали сотрудники муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика», которое выполняет функции специализированной службы по захоронению невостребованных тел. Наказание по первой части статьи предусматривает штраф в сумме до 120 тыс. рублей или дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы сроком до одного года, либо арест сроком до трех месяцев.