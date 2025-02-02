Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте против командира 19 ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши в связи с ударом по интернату в Судже Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По версии СК, 1 февраля Карпуша «отдал незаконный приказ» своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители.

В результате удара есть погибшие и раненые, заявили в ведомстве. Их число в сообщении не уточняется.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт, повлекший смерть человека).

«Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников», — отмечается в пресс-релизе СК.

В ночь на 2 февраля Минобороны России сообщило о ракетном ударе по интернату в Судже. По данным ведомства, пуск ракет был произведен из Сумской области Украины. Ведомство назвало произошедшее провокацией Киева. ВСУ возложили вину за удар на российских военных.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что достоверной информации о числе пострадавших при ударе по интернату в Судже пока нет.