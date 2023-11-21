Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в Москве, пишут «Новые известия». Следователи пришли к выводу, что обвиняемый 37-летний уроженец Дагестана преследовал цель «быстрого незаконного обогащения».

Обвиняемый выбрал жертву, исходя из внешнего вида, отмечают в СК. «Он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств», — рассказали в главке.

Тело 51-летней женщины обнаружили 18 сентября в московском сквере возле улицы Молдавской. Специалисты выявили признаки насильственной смерти в виде удушения и повреждения в области лица. Вскоре злоумышленника задержали — на допросе он признался в содеянном, а также рассказал и показал, как совершал преступление. Ранее пресс-служба СК писала, что предварительной версией произошедшего стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».

По данным следствия, обвиняемый искал способ незаконного обогащения в том числе из-за того, что у него не было постоянной работы и законного источника дохода. Помимо этого, в Москве он жил без регистрации по месту пребывания.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовное ответственности за совершение тяжкого преступления. Согласно заключение экспертов, мужчина совершил убийство осознанно — он не страдал психическими расстройствами и осознавал последствия поступка. Его обвиняют за убийство, совершенное из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также за разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ).