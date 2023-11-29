В Москве арестовали мужчину 1983 года рождения, обвиняемого в подготовке к подрыву цистерны на железнодорожной станции в Московском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2023 года согласился за плату совершить теракт на железной дороге. Задание он получил от «неустановленного соучастника», говорится в сообщении ведомства.

Мужчина забрал в одном из московских лесопарков спрятанное там взрывное вещество для изготовления самодельной бомбы. Затем он забрал из тайника на одной из улиц Юго-Западного округа Москвы детонатор. После этого его задержали сотрудники ФСБ, поэтому мужчина не смог довести затеянное до конца, сообщили в ГСУ СК.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и покушению на незаконное изготовление взрывного устройства (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК). Мужчина арестован, следствие устанавливает его соучастников.

Телеграм-канал Mash утверждает, что обвиняемый ― 40-летний маляр-штукатур Олег Венгрыжановский. Якобы «по заданию из Украины» он планировал подорвать состав с горюче-смазочными материалами в подмосковных Мытищах в обмен на деньги и гражданство, пишет канал. После теракта Венгрыжановского якобы должны были вывезти на Украину.