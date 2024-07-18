Следственный комитет попросил суд отправить в СИЗО Валентину Реунову, которая называет себя «председателем верховного совета СССР» и обвиняется в содействии террористической деятельности. Карточка дела появилась 18 июля на сайте Басманного суда, обратил внимание RTVI. Сейчас Реунова находится под домашним арестом.

Причина, по которой следствие просит изменить Реуновой меру пресечения, неизвестна.

73-летняя Валентина Реунова была задержана в январе 2024 года. Ей предъявлено обвинение в склонении лиц к совершению действий, направленных на насильственный захват власти в России (ст. 205.1 УК РФ), и распространении публичных призывов к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Поводом к возбуждению дела стал один из стримов на ее YouTube-канале «За Родину и Отечество СССР» в 2022 году, где следствие усмотрело призывы к восстановлению СССР и установлению советской власти, что было квалифицировано по соответствующим статьям УК РФ.

С тех пор Реунова находилась под домашним арестом. Ее внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Делом занимается Главное следственное управление СКР.

Находясь под домашним арестом, Реунова писала в суд ходатайство, в котором требовала признать свое уголовное преследование незаконным и передать дело «Генеральному прокурору СССР». Суд отказался принимать это ходатайство.