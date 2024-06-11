Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении актрисы Яны Трояновой*. Поводом стало опубликованное в СМИ интервью, в котором она публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей», пояснили в ведомстве.

Речь идет об одном из последних интервью Яны Трояновой*, в котором она заявила, что сегодня россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за боевых действий на Украине.

«Меня моя Родина предала. И вот это вот меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалось, преданное Россией, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят: «Хороший русский — мертвый русский»», — сказала Троянова*.

После выхода интервью на него обратили внимание власти и общественники. Телеграм-канал Shot пишет, что общественная организация «Ветераны России» обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину. Ее представители потребовали лишить Троянову* российского гражданства и пенсии, а также внести ее в список террористов и экстремистов.

На публичные высказывания актрисы отреагировала и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Обращаемся в Следственный Комитет России с просьбой проверить эти публичные высказывания в отношении наших детей! Как это страшно слышать, особенно от женщины…» — написала она в своем телеграм-канале.

Первый замглавы комитета ГД по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru назвал подобные слова «недопустимыми в отношении любой нации» и добавил, что высказываться таким образом было «морально-этической ошибкой» и «уродством».

Шоумен Стас Барецкий считает, что Троянова* изображает ненависть и поддерживает призыв убивать русских детей ради работы на Западе.

«Надо заниматься своим здоровьем психическим. Она просто играет в игру Запада. А делает она это потому, что пытается понравиться Западу. Это у них естественный процесс, у таких людей. Наверное, работу какую-то хочет», — убежден он.

Барецкий отметил, что подобные высказывания от Трояновой* были для него вполне ожидаемыми. Между тем сенатор Айрат Гибатдинов заявил нам, что на заявления Трояновой просто не нужно обращать никакого внимания

После начала Россией военной операции на Украине Яна Троянова* осудила решение российских властей и уехала из страны. Сейчас актриса живет во Франции. В ноябре 2023 года Минюст внес ее в реестр иноагентов.

В июне того же года сериал «Ольга», в котором Троянова* сыграла главную роль, стал недоступен для просмотра на сайте ТНТ и сервисе ТНТ-Premier.

Незадолго до этого в интервью Юрию Дудю* актриса говорила, что одним из условий продюсеров сериала был ее временный отказ от участия в политических акциях. Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» предполагала, что картина могла стать недоступна именно из-за этого интервью.

«Еще сегодня утром серии были доступны, однако теперь доступа к ним нет — при попытке зайти на сайт происходит перенаправление на ошибку 404 — ссылка больше не работает или устарела. Страница также спрашивает: “Что могло случиться?” Случиться могло то, что Яна Троянова дала интервью Юрия Дудю*, в котором среди прочего рассуждала о митингах и поддержке Навального», — писала Собчак.

*включены Минюстом России в реестр иноагентов