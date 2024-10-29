Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову проверить информацию о нарушении прав воспитанников центра детской помощи в селе Икряное, сообщила пресс-служба астраханского управления СК. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о детском доме «Ручеек», воспитанники которого якобы страдают от побоев и угроз со стороны руководства учреждения.

В ведомстве отметили, что до главы российского СК дошла информация «о ненадлежащем исполнении обязанностей директором центра детской помощи в селе Икряное Астраханской области». В сообщении также говорится о систематическом применении физической силы по отношению к несовершеннолетним и других противоправных действиях.

До этого в соцсетях распространилось видео, запечатлевшее, как взрослая женщина наносит ребенку на качелях пощечины и оплеухи. В группе «Типичная Астрахань» в соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь сообщил, что ролик отражает ситуацию в детском доме «Ручеек». По словам автора видео, руководитель центра — Валентина Крыгина — оскорбляет и бьет детей, забирает их банковские карты и настраивает против воспитанников других сотрудников учреждения. Более того, как утверждал автор, директриса без видимых на то причин помещает детей в психиатрическую больницу.

«На вопрос “Почему вы так делаете?” или “Зачем?” получен ответ, что от нее ничего не зависит, мол, это все по решению медиков. Но медики утверждают, что они приезжают только после приказа директора», — рассказал пользователь.

Как пишет «Ъ», воспитанница детдома на условиях анонимности подтвердила эту ситуацию. По ее словам, всем подопечным центра угрожали, что даже здорового ребенка могут положить в психиатрическую больницу. «Все дети уже боятся сделать лишний шаг, дабы не попасть в эту ситуацию», — добавила она.

Анонимный пользователь, разместивший видео, также утверждал, что дети пробовали звонить по телефону доверия. Для этого они собрали аудио- и видеозаписи, подтверждающие нападки со стороны директрисы. Однако это не дало результата. По словам автора сообщения, у Крыгиной есть связи, которые она не скрывает.

По информации «Ъ», еще в 2017 году от матери одного из воспитанников «Ручейка» поступило обращение в местные правоохранительные органы. Женщина утверждала, что одна из сотрудниц учреждения «систематически избивала детей и разными способами выражала свою неприязнь к ним». Позже эту сотрудницу уволили, пишет издание.

Следственный комитет организовал процессуальную проверку в учреждении. О ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении глава управления по Астраханской области должен будет доложить в центральный аппарат ведомства и лично Александру Бастрыкину, уточнили в СК.