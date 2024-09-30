Следователи организовали проверку по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Белевском районе Тульской области, передает пресс-служба регионального управления СКР. По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что цыгане удерживали не менее десяти человек.

«В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР отметили, что следователи «устанавливают обстоятельства произошедшего». «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

26 сентября движение «Альтернатива», занимающееся проблемами рабства и принуждения к труду, сообщило о незаконном удержании группы людей в поселке Ровно Белевского района. По словам представителей организации, цыгане принуждали несколько мужчин и женщин к сбору яблок.

«Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать — возвращали», — сказано в сообщении движения.

Также в «Альтернативе» отметили, что «постояльцы этого места» под пристальным контролем собирали яблоки, а вечером за хорошую работу им «наливали спирт, что для некоторых оказалось достаточным, чтобы остаться».

По словам представителей организации, «на месте» о помощи попросили еще девять человек, почти все из них уже смогли вернуться домой.

29 сентября волонтер «Альтернативы» Артем Трофимов (имя изменено) сообщил «Аргументам и Фактам», что среди группы людей есть участник военной операции.

«Среди освобожденных был и ветеран СВО. Он закончил свой контракт, получил деньги и отправился из зоны боевых действий в Москву — погулять, порадоваться мирной жизни. Хорошо потратился, тут-то его и захватили «яблочные» цыгане», — сказал он.

Волонтер рассказал изданию, что бараки, где, предположительно, держали людей, находились за территорией поселка. «АиФ» пишет, что Артем позвонил в полицию и сказал, что в «Альтернативу» поступил сигнал о том, что по этому адресу удерживаются люди против их воли.

«Полицейские ответили, что прекрасно знают это место и приезжают туда уже как на работу», — сказал волонтер.

По его словам, сотрудники полиции постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести.

Артем также добавил, что сигналы об использовании рабского труда в этом году поступают из многих фермерских хозяйств Тульской, Воронежской и других областей, где выращивают яблоки.