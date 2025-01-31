Пятеро украинских боевиков убили 22 жителей села Русское Поречное в Курской области, среди которых восемь изнасилованных ими женщин, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Задержан один из причастных военных Евгений Фабрисенко, он дал признательные показания.

«Главным военным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, они подозреваются в совершении теракта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору.

«В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года, исполняя приказы своего командира, в селе Русское Поречное они убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села», — отметила пресс-служба.

В настоящее время следователи при взаимодействии с военнослужащими Минобороны из мест, указанных обвиняемым, извлекли тела убитых мирных жителей.

«По ним назначены необходимые экспертизы. Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В СК также добавили, что в ходе предварительного следствия будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, «отдававшие преступные приказы, иные соучастники этих преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям».

Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал на допросе, что вступил в ряды вооруженных формирований Украины (ВФУ) в середине августа. 28 сентября он прибыл в Русское Поречное вместе с сослуживцами, по приказу командира роты с позывным «Кум» штурмовики должны были зачистить село.

По словам задержанного, на следующий день после приезда на позиции они вместе с Мотылем и Проводником пришли на улицу Шпилевка на окраине Русского Поречного, бойцы ВСУ по очереди заходили в жилые дома и искали там людей.

Фабрисенко рассказал, что в одном они обнаружили девушку, которой, по его словам, было 18—20 лет. Пленный военный признался, что он с сослуживцами изнасиловали ее, затем Фабрисенко ее убил.

В следующем доме, как рассказал пленный, военные нашли еще двух мужчин и женщину, их также связали и убили. Одному мужчине, как рассказал Фабрисенко, перед расстрелом порезали руки, «чтобы поиздеваться». От вида крови он потерял сознание, после чего был убит. С женщины военнослужащие сорвали драгоценности — сережки, цепочку и кольцо. Фабрисенко также признался, что перед убийством изнасиловал ее.

После этого бойцы ВСУ решили «отметить то, что сделали». Когда они вышли из дома, то, по словам Фабрисенко, услышали шум в сарае, где в стоге сена прятались шесть человек — три бабушки и три дедушки. Мирным жителям связали руки и повели в подвал, отметил он.

Также Фабрисенко рассказал, что один из стариков попытался вырваться, и Мотыль дважды ударил его кулаком в голову. В итоге людей спустили в подвал, и Мотыль бросил туда гранату Ф-1, отметил задержанный.

По словам пленного, он вместе с сослуживцами принимал участие в таких же рейдах в Русское Поречное 1 и 3 октября. В них боевики убили девять человек, сказал он. Также Фабрисенко сообщил, что вместе Художником он изнасиловал двух девушек, которые пытались спрятаться от них в доме. Перед изнасилованием женщины, по его словам, были убиты.

Во время допроса следователь спросил Фабрисенко, почему мирные жители не уходили из Русского Поречного. Он пояснил, что бойцы ВСУ простреливали с позиций поселок.

«Они не могли уйти, пытались уйти, но их убивали»,— сказал штурмовик.

Фабрисенко сообщил, что попал в плен 24 ноября. Тогда он по приказу старшего группы пошел на другую позицию, а по возвращении заблудился и вышел на российских разведчиков.