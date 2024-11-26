В Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений 17-летней школьнице, тело которой было найдено в загоне для свиней. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного Комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, к смерти девушки может быть причастен ее сосед по деревне Ушканка Ужурского района. Мужчина мог нанести ей телесные повреждения, которые привели к потере сознания школьницы, поясняет СК.

Подозреваемый доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. На оперативной съемке он признался в совершении преступления. В частности, подозреваемый рассказал, что дважды ударил несовершеннолетнюю и она упала в сарай.

17-летняя девушка погибла 23 ноября. Около полуночи ее труп в загоне среди животных нашел несовершеннолетний знакомый. На теле школьницы зафиксировали следы укусов и рваную рану на месте бедренной артерии.

В краевой прокуратуре предварительной причиной смерти называли острую кровопотерю в результате повреждения бедренной артерии левой ноги. Возможно, школьница упала в обморок и ей стало плохо, предполагали в СК.

«В отсеке, где обнаружили девушку, находилось около десятка свиней, у крупного рогатого скота доступа к ней не было. Свиней девушка всегда кормила. Домашние животные не нападали на нее, не валили с ног, они погрызли ее после того, как она упала», — объясни в ведомстве.

Следов алкоголя в крови погибшей не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).