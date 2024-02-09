В московском аэропорту задержали 23-летнюю жительницу Самары Алену Агафонову по обвинению в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. В июле 2023 года она сняла на видео, как пальцем щекочет грудь монумента «Родина-мать зовет!».

Следствие считает, что 20 июля 2023 года Агафонова «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».

Видео с монументом девушка опубликовала в своих социальных сетях.

По данным СК, после возбуждения уголовного дела «с целью скрыться от органов следствия» Агафонова покинула страну и была объявлена в розыск. 8 февраля сотрудники полиции задержали ее в одном из аэропортов Москвы сразу после возвращения в Россию. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

Сама Агафонова еще в июле рассказала «Газете.ru», что она «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны».

«Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны», — говорила Агафонова.

Девушка тогда заявила, что что «сглупила» и раскаивается в содеянном.