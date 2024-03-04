Следователи возбудили уголовное дело после появления надписи «Akosh+Sasha» на Поспеловской батарее, которая входит в состав Владивостокской крепости. Об этом сообщает управление Следственного комитета в Приморье.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на памятнике «Батарея Поспеловская» в городе Владивостоке, который является памятным знаком на местах боевых действий», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

В пресс-релизе ведомства говорится, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли пустой аэрозольный баллон и допросили свидетелей.

Владивостокская крепость является самой большой морской крепостью в России и входит в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Сооружение было построено в конце XIX — начале XX века во Владивостоке и его окрестностях, занимает более 400 кв. км на земле и под землей. Комплекс постоянно перестраивался и достраивался. Строительство было окончательно завершено после Февральской и Октябрьской революций.