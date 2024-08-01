Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК по Приморскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по статье 238 УК РР («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

«На месте происшествия работают следователи СКР. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлено восемь посетителей», — говорится в тексте сообщения.

В городской администрации заявили, что пятеро из восьми пострадавших доставили в медицинские учреждения, остальные отказались от госпитализации.

Изначально агентство ТАСС сообщило, что в водном комплексе обрушилась кровля, однако позднее стало известно, что обрушился потолок на втором этаже «Акватории». По информации прокуратуры Приморья, предварительная площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

Местное издание «ВЛ Новости» сообщило со ссылкой на очевидцев, что обрушение произошло в самом центре зала, над бассейнами. По их словам, персонал не оказывал помощи пострадавшим, а медиков и пожарных пришлось «долго ждать».

«Людей спасали не работники, а мои друзья, которые приехали в гости из Якутии, одна девушка ушла под воду. Сами работники ничего не сделали», — сказала одна из очевидцев.

На опубликованных видео с места событий видны металлические конструкции, а также провода, попавшие в воду. По словам спасателей, потолок удержали «прогнившие шнурки», написали журналисты.

«Там еще метрах в трех от меня три женщины были, русские, в бассейне. Они кричали: “Помогите!”. Я сначала хотел пойти туда сразу, но подумал, может, вода под напряжением. Чуть-чуть постоял, попробовал, вроде нормально. А провода торчали, ве торчало, там сверху все нависало, как лианы», — рассказал один из посетителей «Акватории».

По словам других посетителей, зал, где произошло обрушение, был перегорожен стеклянной стеной. Они отметили, что в зоне, предназначенной для детей, потолок обрушился полностью. Сообщается, что в этот момент там не было детей.

Как пишет издание «Владивосток онлайн», четырехэтажный водно-развлекательный комплекс «Акватория» был возведен одним из крупнейших региональных застройщиков, группой Eskadra.

«Акватория» находится в центре города, в ней расположены два этажа с бассейнами, баня, ресторан, солевые комнаты, массажный кабинет и раздевалки. Общая площадь комплекса составляет более 5 тыс. квадратных метров.