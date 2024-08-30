В результате сброса авиабомбы на понтонный мост в Курской области 29 августа был убит мужчина, местонахождение его жены и дочери устанавливается, по факту произошедшего возбуждены два уголовных дела, сообщают РИА «Новости».

Уголовные дела были возбуждены в отношении военных 831 бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ по статье об убийстве трех лиц, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц общеопасным способом по политическим мотивам, а также по статье о теракте.

“По данным следствия, 29 августа 2024 года военнослужащие Вооруженных сил Украины сбросили управляемую авиабомбу по понтонному мосту, установленному через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. В результате произошедшего пострадала семья из трех человек, передвигавшихся на гражданском автомобиле”, — говорится в тексте сообщения.

В настоящий момент следователи ГВСУ СК предпринимают необходимые шаги для того, что определить тех, кто причастен к совершению преступлений среди участников украинских вооруженных формирований.

Соседи погибших подтвердил телеграм-каналу «7х7*», что в результате сброса авиабомбы в селе Карыж погибли 56-летняя Татьяна Гребенникова, 51-летний Валерий Гребенников, а также их 22-летняя дочь Яна.

По словам местных жителей, супруги вместе с дочерью пытались уехать из приграничной деревни по частично разрушенному посту.

Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область началось в конце первой недели августа. В сводке Министерства обороны о ходе отражения нападения за 30 августа утверждается, что за сутки было отражено пять атак штурмовых групп в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное. Помимо этого, были сорваны попытки проведения атак на Малую Локню и Русскую Конопельку.

Потери Украины за сутки составили более 380 человек и 22 единицы бронетехники, включающие в себя один танк, 21 боевую бронированную машину, 8 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета и станцию РЭБ. Общие потери ВСУ за все время вторжения составило по данным Минобороны более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 БМП, 64 БТР, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок РСЗО, пять установок ЗРК, 11 станций РЭБ, одну РЛС контрбатарейной борьбы, пять единиц инженерной техники и одну установку разминирования УР-77.

* внесен Минюстом в ресстр иностранных агентов