Следственный комитет возбудил уголовное дело после протестов у суда в городе Баймаке (Башкирия). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено по чч. 1 и 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК (организация и участие в массовых беспорядках, а также применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы выйти на протестные акции «с целью освобождения от уголовной ответственности» активиста Фаиля Алсынова. В ходе этих акций, «сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», утверждает СК.

17 января Баймакский районный суд приговорил активиста Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК). У суда собрались люди — по утверждению телеграм-каналов, несколько тысяч человек. Начались стычки с силовиками и задержания.

Алсынов выступал против разработок на шихане Куштау и участвовал в сходе против геологоразведочных работ в районе села Ишмурзино в Баймакском районе. 16 января Росфинмониторинг внес активиста в список экстремистов.