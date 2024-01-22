Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело по факту убийства 42-летней россиянки и ее несовершеннолетней дочери в турецком Бодруме — их тела с признаками насильственной смерти обнаружили в ноябре 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», — уточнили в Следкоме.

Там добавили, что по факту убийства россиянок начались оперативно-розыскные мероприятия. Сейчас следствие выясняет, кто причастен к преступлению.

Что известно о преступлении

Как ранее сообщало турецкое агентство DHA, убитые россиянки — 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь. Их тела, завернутые в простыни и перевязанные веревкой, нашли 28 ноября возле дороги недалеко от населенного пункта Ичмелер. По информации турецкого издания, родственники погибших потеряли с ними связь еще 23 ноября, после чего отправились к ним домой в Бодрум, где обнаружили следы крови.

По камерам видеонаблюдения удалось узнать маршрут автомобиля, который выехал с виллы погибшей после преступления, и обнаружить тела. В совершении преступления подозревают бывшего мужа Двизовой — Андрея, передавало DHA. Также по информации агентства, после случившегося подозреваемый покинул Турцию вместе с маленьким сыном — общим с Ириной ребенком.

Как сообщал RT, бывший муж погибшей бил домочадцев. После развода с Андреем, Двизова трижды обращалась в суд по поводу лишения бывшего мужа родительских прав, что следует из базы московских судов общей юрисдикции.

По данным турецкого издания Anterhaber, Ирина Двизова работала моделью и участвовала в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме.