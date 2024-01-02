Следственный комитет возбудил уголовное дело против 22-летней девушки, которая сожгла паспорт в Брянске в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено по ст. 329 УК (надругательство над государственным гербом России). Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

По версии следствия, рано утром 1 января жительницы Москвы «совершила надругательство над государственным гербом <…>, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения».

На видео, где девушка сжигает паспорт, обратили внимание в телеграм-каналах накануне, 1 января. Ролик, в частности, прокомментировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая пообещала обратиться в полицию. В провоенных телеграм-каналах писали, что девушка сожгла паспорт якобы «в пользу ВСУ».

В тот же день девушку задержали. Телеграм-канал Baza сообщал, что речь идет о блогерше Евгении Хоффман. По его данным, девушка сообщила, что сожженный паспорт недействителен и что недавно она получила новый. Она отрицает, что сожгла паспорт «в пользу ВСУ», и утверждает, что не вкладывала никакого подтекста и сделала это «по приколу», отмечала Baza.