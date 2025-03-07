Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в теракте командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковнику Ростиславу Карпуше. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На рабочем совещании председателю СК России [Александру Бастрыкину] доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады “Святая Варвара” ВСУ полковнику Ростиславу Карпуше», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 июня 2024 года Карпуша отдал подчиненным приказ об обстреле пляжа черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные жители, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести.

Карпуша объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщали в Минобороны, 23 июля 2024 года в 12:15 Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них удалось сбить. Пятая ракета отклонилась от заданной траектории и взорвалась в районе общественного пляжа в Учкуевке, на окраине Севастополя, неподалеку от военного аэродрома Бельбек.

В ведомстве назвали атаку ВСУ на Севастополь преднамеренным террористическим ракетным ударом и возложили на США и Украину ответственность за атаку на город.

В министерстве указали на то, что все полетные задания в американские ракеты ATACMS вводятся специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки.

После ракетной атаки ВСУ на Севастополь Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.