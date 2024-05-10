Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника советским военнослужащим в Хельсинки 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

РЕН ТВ уточнил, что инцидент произошел на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко. По данным телеканала, ранее памятник уже неоднократно оскверняли.

Как рассказали в посольстве России в Финляндии, неизвестные залили мемориал красной краской — сотрудники диппредставительства и «неравнодушные соотечественники» самостоятельно убрали наиболее заметные следы.

«Вопрос о полном восстановлении памятника будем решать с финской стороной», —сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

Находившиеся на месте происшествия правоохранители зафиксировали нанесенный ущерб и «приступили к необходимым следственным действиям», добавили в дипмиссии.

В Финляндии это уже не первый инцидент, связанный с вандализмом на мемориалах. В ноябре 2023 года аналогичный случай произошел на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми, где похоронены 17 военнопленных.

«Финское государство будет следить за тем, чтобы на его территории сохранялись могилы и мемориалы русских солдат и военнопленных. Вандализм в отношении мест захоронений недопустим», — заявили тогда в сообщении агентстве регионального управления Финляндии.

Представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрем отметил, что «власти постановили, что деятельность в соответствии с государственным соглашением между Финляндией и Россией о погибших в войне может быть продолжена даже в нынешней ситуации».

«Государственное соглашение все еще действует и обязывает финское государство заботиться о могилах. Вандализм на местах захоронений недопустим», — заявил он.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело.