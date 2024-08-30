Следственный комитет (СК) возбудил дело в отношении экс-футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного управления СК.

Алиев выложил в соцсети видеоролик, в котором призвал Вооруженные силы убивать мирное население Курской области, а жителей региона назвал «нечистью».

На слова футболиста отреагировали общественники из движения «Ветераны России»: они обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) с требованием проверить высказывания Алиева на предмет нарушения ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и ст. 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

По словам общественников, высказывания экс-игрока «Локомотива» — «прямой призыв к насилию» и «нарушение прав российских граждан». Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов убежден, что Алиев должен «понести суровое наказание».

«Его нужно внести в список экстремистов, несмотря на то, что он не в России. У него отец российский военный, а мать вот сейчас в Курской области. Это наглядный пример того, что с человеком делает украинская пропаганда. Был человеком в России, а уехал в Украину и стал подонком», — считает Резяпов.

Мать футболиста Марина Алиева, комментируя высказывание сына, заявила РЕН ТВ, что не общается с ним с начала военной операции на Украине.

«Ни он с нами не общается, ни мы с ним не общаемся. Мы же не знаем, что там. Может, его держат под автоматом и заставляют говорить слова всякие. У нас никакой связи нет, чтобы ему не было опасно и нам не было опасно», — пояснила она.

Александр Алиев родился в 1985 году в Хабаровске и до 12 лет жил в России. С 2001 по 2012 годы полузащитник выступал за сборную Украины. Всего в ее составе Алиев провел 28 матчей и забил шесть голов. В последний раз за украинскую сборную он играл летом 2012 года на чемпионате Европы против Франции.

Также Алиев стал двукратным чемпионом Украины, выиграл Кубок и три Суперкубка страны в составе киевского «Динамо». В России он играл за «Локомотив» (2010) и махачкалинское «Анжи» (2014—2015). В 2010 году Алиев стал лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» — 14+6.

Официально Александр Алиев завершил профессиональную карьеру в 2018 году, однако свой последний матч в профессиональном клубе сыграл еще в 2016-м.

В 2019 году Алиев открыл футбольную школу в городе Буча, а в марте 2020 года начал вести ютуб-канал «Кент». Последний ролик на нем был опубликован в июле 2021 года. На момент написания новости на канал Алиева в ютубе подписаны 68,6 тыс. человек.

Сам Алиев в 2023 году также рассказывал, что перестал общаться с семьей. «Только можем поздравить друг друга с праздником, с днем рождения, не больше. Конечно, я считаю, что это неправильно. Но я не могу поддерживать то, что [они мне сказали]. <…> Отца для меня больше не существует», — заявил он в интервью Ксении Больбот.

Алиев добавил, что его родители живут в Курске.