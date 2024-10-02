Следственный комитет возбудил уголовное дело по четырем статьям в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Одним из фигурантов дела стал россиянин Сергей Иванов, ранее попавший в санкционный список США.

Как сообщила пресс-служба СК, задержанным вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), а также незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК).

По данным следствия, фигуранты создали преступное сообщество в 2013 году. Соучастники разработали не только UAPS и Cryptex, но и еще 33 онлайн-сервиса, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что услугами сервисов пользовались в основном киберпреступники и хакеры для легализации преступного дохода. Следствие установило, что за 2023 год оборот поступивших в сервисы преступного сообщества средств составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.

В рамках расследования уголовного дела прошло 148 обысков в 14 российских субъектах. В Москву доставляются 96 фигурантов, отметили в СК. Как сообщили в правоохранительных органах агентству «Интерфакс», одним из фигурантов стал Сергей Иванов, в отношении которого США ввели санкции из-за отмывания денег.

«Иванов <…> также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», — сказали в правоохранительных органах.

Иванов и связанная с ним криптовалютная биржа Cryptex попали под санкции США в конце сентября. В американском Минфине тогда заявили, что Cryptex, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, при помощи программ-вымогателей получила более $51,2 млн. Госдеп США сообщил, что Иванов причастен к схеме по отмыванию денег в киберпространстве, и объявил награду в $10 млн за информацию, которая привела бы к его задержанию.