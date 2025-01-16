Следственный комитет России возбудил уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа. По делу арестован бывший директор по экономике и финансам «Десятого подшипникового завода» Николай Борисов, говорится в сообщении ведомства.

Мужчину обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году ООО «Десятый подшипниковый завод» в рамках гособоронзаказа заключило более 70 договоров на поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма контрактов составила не менее 1,5 млрд руб.

Путем необоснованного завышения цен и подлога документов Борисов в 2022 году похитил не менее 800 млн рублей, утверждает ведомство.

Сейчас бывший топ-менеджер завода находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.