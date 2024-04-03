Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту исчезновения 26-летней чеченки Седы Сулеймановой, которую вернули из Петербурга в Чечню. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале правозащитного проекта «Кризисная группа СК SOS»*.

«Заявители, отправившие обращения через специальную форму, начали получать ответы от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. До этого им приходили лишь ответы из прокуратуры, в которых сообщалось, что заявитель не имеет права запрашивать такую информацию или же что обращение передано в Следственный комитет», — сообщает «СК SOS»*.

По данным проекта, дело возбуждено по факту «безвестного исчезновения» Сулеймановой. Организация также отмечает, что прокуратура уже проводила проверку и пришла к выводу, что девушка «добровольно» вернулась в Чечню и решила остаться с семьей.

В феврале этого года член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказывала, что обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже Сулеймановой. Меркачева отмечала, что близкие девушки допускают «убийство чести». В этом же месяце подруга Сулеймановой Лена Патяева обращалась к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой выяснить судьбу пропавшей девушки. Он отмечал, что его коллеги «уже занимаются этим».

Седа Сулейманова бежала из Чечни в 2022 году из-за конфликта с семьей. Родители хотели выдать девушку замуж против ее воли. Сулейманова переехала в Петербург. В октябре того же года она обратилась к правозащитникам «СК SOS»*, так как опасалась, что ее родственники, считающие ее недостаточно религиозной, могут совершить «убийство чести». В феврале 2023 года, как рассказывали представители проекта, братья попытались ее похитить, но ей удалось сбежать.

В августе 2023 года «СК SOS»* сообщил, что к Сулеймановой и ее молодому человеку пришли мужчины с удостоверениями сотрудников правоохранительных органов. Пару увезли в отдел полиции, где Сулейманову оставили по подозрению в краже драгоценностей на сумму 150 тыс. руб. Девушка обвинения отрицала. Молодого человека отпустили, а Сулейманову повезли в аэропорт Пулково, где передали чеченским силовикам.

В начале сентября 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал в своем телеграмм-канале видео с Сулеймановой. На кадрах она ничего не говорит и молча идет за ним. Омбудсмен писал, что Сулейманова «находится в хорошем расположении духа» и что «ей приятно находиться вместе с родными». После этого о судьбе девушки ничего известно не было.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов