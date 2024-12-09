Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ) после взрыва в складском здании в поселке Лесной в подмосковном Пушкино. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на областное управление Следственного комитета (СК) России.

Виновным грозит штраф до 400 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

На месте происшествия начался пожар, в результате которого частично обрушились стены и перекрытия складского помещения.

«На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. После тушения пожара и разбора завалов они приступят к осмотру места ЧП», — пишет «Лента.ру».

По словам очевидцев, в здании могут находиться три человека, заявили в пресс-службе МЧС России. Официальной информации о пострадавших пока нет. При этом РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает как минимум об одном погибшем и одном пострадавшем в результате взрыва и пожара.

Для тушения пожара задействовали 24 специалистов и семь единиц техники. В МЧС уточнили, что возгорание на площади семь квадратных метров удалось локализовать.

По информации РЕН ТВ, в загоревшемся помещении производят подиумы для сцен.

По предварительным данным, в складском здании произошел технологический взрыв.