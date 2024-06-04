Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как таксист в Москве высадил из машины участников боевых действий на Украине. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В сообщении СК со ссылкой на «социальные медиа» говорится, что таксист «негативно высказывался в отношении граждан России, а затем «высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции».

Дело против таксиста было возбуждено по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По ней ему может грозить до шести лет лишения свободы. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в публикации.

«Здесь мы главные. Твое дело везти»

Информацию о том, что таксист высадил нескольких участников боевых действий на Украине опубликовало агентство Regnum. «Мы встретились как участники спецоперации, сходили на шашлыки и вызвали машину, чтобы таксист нас развез по домам», — рассказал один из пассажиров. После этого они сели в такси и «как обычно начались темы за войну». По данным издания, затем пассажиры «перешли к обсуждению теракта в Крокус Сити».

«Как только водитель это услышал, он остановил машину и потребовал отменить поездку», а затем — открыл заднюю дверь и «попытался силой вытащить одного из участников СВО на МКАД», — пишет Regnum. В ответ на это «ветераны дали отпор», но «на помощь к мигранту пришли его коллеги-таксисты», отмечает издание.

«Я лично так понимаю, что он недоволен был тем, что мы обсуждали «Крокус Сити», что там людей убивали пока мы воюем. Вот он походу поддерживает то, что там убивали наших», — сообщил ветеран агентству.

Позже главный редактор издания Марина Ахмедова в своем телеграм-канале написала со ссылкой на владельца автопарка, что таксист Аипбек Латипов, высадивший четверых участников боевых действий, уволен.

Сам Латипов в разговоре с Regnum рассказал, что пассажиры были в нетрезвом состоянии и заказали такси «на долгую поездку в 100 километров». По его словам, в дороге мужчины начали шуметь, а затем — изменили оплату на наличные. «Я сказал, что не поеду за наличные. Неизвестно было — заплатят они в итоге или нет», — рассказал Латипов.

По словам таксиста, после этого он остановил машину в специально отведенном кармане, чтобы пассажиры смогли вызвать другое такси, но они начали «орать и быковать».

«Они начали бить меня. Один говорил: „Здесь мы главные. Твое дело везти“. Двое вышли из машины, один открыл мою дверь. Я тоже вышел из машины. Они начали толкать меня. Один ударил в спину», — сообщил Латипов, добавив, что теракт в «Крокусе» действительно упоминался, но не был причиной конфликта.