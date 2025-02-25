Военные следователи завершили следственные действия по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом сообщается в телеграм-канал военных следственных органов Следственного комитета России.

В числе фигурантов дела — начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» Алексей Ширинкин, его подчиненная Галина Чистякова, а также представители ООО «Геоизол» Александр Стрельников, Олег Арискин и Станислав Асанович. Они обвиняются в совершении мошенничества и служебного подлога при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году Минобороны России заключило государственный контракт с Главным военно-строительным управлением № 4 на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. В 2022 году Ширинкин, Чистякова, Стрельников, Арискин и Асанович внесли в акты приемки выполненных работ по указанному контракту заведомо ложные сведения о стоимости и объемах пусконаладочных работ. Путем обмана они похитили у государства более 290 млн рублей.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемых наложен арест», — отметили в ГВСУ СК России.

Как уточнили в ведомстве, Стрельников заочно арестован и находится в международном розыске. Ширинкина, Чистякову, Арискина и Асановича отправили под домашний арест.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемых, заключили в ведомстве.