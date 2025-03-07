Президент США Дональд Трамп похвалил миллиардера Илона Маска, назначенного главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), за кадровую политику, но призвал его быть сдержаннее при увольнении госслужащих. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление самого Трампа и на его совещание с членами своей администрации.

«По мере того, как министры узнают и понимают людей, работающих в разных департаментах, они могут быть очень точными относительно того, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим „скальпель“, а не „топор“», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Маск и его департамент «проделали потрясающую работу», но также признал, что «важно сохранить лучших и самых продуктивных людей» и «не увольнять в массовом порядке способных федеральных служащих».

Как отмечает Politico, этот обращение Трампа «представляет собой первый значительный шаг по сужению мандата Маска». Согласно новым указаниям республиканца, DOGE должен играть консультативную роль, а окончательные решения по персоналу остаются за руководителями департаментов.

«Встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны основателя компании Tesla, миллиардера и руководителя Департамента эффективности государственного управления, что создало широкую неопределенность в федеральном правительстве», — отмечает издание.