Сегодняшний день, 12 октября, объявлен траурным в Нерюнгринском районе республики Саха (Якутия) в связи с похоронами 12-летней Виктории К., которую загрызла стая бездомных собак. Глава поселка Чульман, где произошло ЧП, задержан.

Нападению собак школьница подверглась 7 октября возле магазина «Каспий», когда возвращалась домой от подруги. «До дома оставалось минут пять. И там собаки загнали ее в угол за гаражи. Она позвонила подруге в тот момент, когда все это уже началось, и начала кричать», — рассказала местному изданию 14.RU сестра пострадавшей.

По ее словам, у Виктории была с собой «пугалка» — специальное устройство, предположительно отпугивающее собак. Однако оно не сработало.

Знакомые девочки позвонили ее отцу, который, прибежав к указанному месту, увидел, как незнакомый мужчина пытается отогнать собак от его дочери. По словам отца пострадавшей, в стае было как минимум 15 животных. Очевидец, который помогал их разогнать, снял видео с места происшествия, которое впоследствии распространил в соцсетях.

«С десяток собак, вот на этом самом месте, подрали девчонку, молодую явно. Сняли скальп. Я помог отцу перетащить ее в машину. Он повез ее на больничный комплекс», — пояснял автор ролика за кадром.

Пресс-служба Минздрава Якутии сообщила, что девочка 2012 года рождения, получившая укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы, была доставлена в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ и перенесла многочасовую операцию, после которой ее положили в реанимацию. Состояние пациентки на тот момент оценивалось как крайне тяжелое. Для планирования дальнейшего лечения якутским медикам пришлось консультироваться со специалистами Республиканской больницы N1-НЦМ.

Родственники девочки рассказали журналистам, что она, по словам врачей, потеряла мало крови. При этом они опровергли рассказ очевидца происшествия, который утверждал, что собаки «сняли скальп» со школьницы и покусали ей лицо.

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту травмирования школьницы безнадзорными собаками, пообещав дать оценку причинам и условиям инцидента, а также выяснить, насколько органы местного самоуправления выполняют требования законодательства об ответственном обращении с не имеющими владельцев животными.

Следственный комитет республики по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по ч.2 ст.293 УК — о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, из-за чего был причинено тяжкий вред здоровью человека по неосторожности.

Жители Нерюнгринского района организовали сбор средств на реабилитацию пострадавшей. Однако 9 октября стало известно, что девочка скончалась в больнице.

«Умерла. Сердце остановилось 20 минут назад. Чуда не произошло», — рассказала 14.RU жительница поселка Чульман.

Случившееся вызвало всплеск гнева со стороны местных жителей, которые начали возмущаться бездействием властей в соцсетях. Пользователи из Чульмана написали, что стаи бродячих собак давно атакуют население поселка, бегая возле детсадов и школ, а допустимые по закону меры работы с ними — отлов и стерилизация — якобы сделали животных еще более агрессивными.

«В Чульмане собак кастрировали, и после этого они стали еще более злые. Очень много было не чипированных собак, и они размножились. Сейчас их стало слишком много. Это не только в Чульмане такая ситуация, но и в Беркатите и других районах. Только в Нерюнгри чуть получше», — рассказала родственница погибшей девочки.

По ее словам, в Чульмане стаи бродячих собак обитают возле общежития «Колмар», у детского сада поблизости, в спальных районах — вдалеке от центральной дороги, проходящей через поселок. Местные жители пожаловались, что боятся собак, бегающих рядом с гимназией №2 и детсадом «Энергетик», который находится рядом. Одна из пользовательниц опубликовало видео, на котором стая собак выбегает со двора детсада «Буратино».

В июне 2024 года депутаты Ил Тумэн (Госсобрания республики) приняли законопроект, разрешающий убивать отловленных безнадзорных собак с «соблюдением принципа гуманности». Якутия стала 12-м российским регионом, где были введены такие меры. Председатель парламента подчеркнул, что из регионального бюджета тратятся миллионы рублей на отлов и содержание бесхозных животных.

Власти Нерюнгринского района сообщили, что после нападения на Викторию К. в Чульмане было отловлено 36 безнадзорных собак. В местном приюте есть места для размещения только десяти животных, поэтому остальных решили отправить в Нерюнгри.

«В городе также продолжают работать бригады по отлову безнадзорных животных, которые выезжают по заявкам населения. Ведется мониторинг сообщений из социальных сетей с информацией о нахождении на улицах безнадзорных животных, для направления на указанное место специалистов по отлову», — уточнила пресс-служба районной администрации.

Председатель Совета депутатов Чульмана Алексей Нецерин обратился к односельчанам в соцсетях, заявив, что местные власти не могут эффективно бороться с бездомными собаками из-за противоречий между региональным и федеральным законодательством по этому поводу. Он обвинил производителей корма для животных в том, что они лоббируют свои интересы через Госдуму, препятствуя принятию общероссийского закона, который позволял бы умерщвлять отловленных собак.

По словам Нецерина, власти Чульмана предприняли все меры в пределах своих компетенций. Глава Совета депутатов заявил, что готов понести ответственность за гибель девочки наравне с главой поселка Сталиком Дерягиным.

Дерягин, как сообщает телеграм-канал «В Чульмане», задержан на 48 часов и ждет избрания меры пресечения. По неподтвержденным данным, главу администрации поселка подозревают в халатности.

«Сегодня, 12 октября, в 10:00 главу Чульмана пригласили в Нерюнгринский отдел Следственного комитета, где задержали по обвинению в халатности. На этот раз в Следкоме, видимо, решили действовать по всей строгости закона — ранее глав муниципальных образований после смертельных нападений собак под стражу не брали», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Пряная Якутия» утверждает, что Дерягину предъявили обвинение по статье 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), и поместили в камеру изолятора временного содержания (ИВС).

Издание «ТайгаПост» отмечает, что Дерягина задержали за несколько часов до похорон убитой собаками девочки. По данным издания, глава администрации Чульмана не признает вину в халатности. Его адвокат Марина Афанасьева заявила журналистам, что в этом деле «нужно было назначить виновного», и задержание Дерягина стало «показательным выступлением».

Она добавила, что ее клиент — человек «заслуженный, имеющий множественные награды, пожилой и не скрывающийся от следствия», поэтому его задержание является избыточной мерой. Адвокат предположила, что суд по избранию меры пресечения состоится завтра, 13 октября. По ее словам, она намерена добиваться, чтобы главу Чульмана не помещали в СИЗО.

Между тем жители Нерюнгринского района возмутились проведением концерта артистки комедийного проекта Comedy Woman Надежды Ангарской, указывая на то, что в день общерайонного траура развлекательные мероприятия проходить не должны.

В администрации района уточнили, что по случаю траура были спущены государственные флаги, а в Нерюнгри и поселках властям порекомендовали отменить развлекательные и спортивные мероприятия (но не требовали их отмены). Также власти заверили, что семья погибшей девочки получает «всестороннюю психологическую и материальную помощь» от администраций района и поселка.

На территории храма Казанской иконы Божьей Матери в Нерюнгри организовано место для стихийного мемориала, куда жители района несут цветы и свечи.