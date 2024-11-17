Скандально известный экс-президент Филиппин Родриго Дутерте, который сажал политических соперников в тюрьму, оскорблял папу римского и нанимал на службу гангстеров из «эскадрона смерти», баллотируется на выборах в своем родном городе Давао, пишет CNN.

Дутерте, которого некоторые комментаторы называют «азиатским Трампом» из-за нетрадиционного стиля руководства и эпатажной риторики, нацелен еще более маловероятное политическое возвращение, чем стремительное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, отмечает американский телеканал.

79-летний Дутерте хочет вернуться на пост мэра города Давао на южном острове Минданао, где он находился у власти более двух десятилетий, прежде чем возглавить государство-архипелаг в период с 2016 по 2022 год. Аналитики считают его возвращение в политику не просто личной борьбой за власть, а попыткой укрепить позиции своей семьи в противостоянии с другой знаменитой филиппинской политической династией — Маркосами, которые радикально иначе видят будущее страны, особенно ее отношений с США и Китаем.

Маркосы и Дутерте поклялись в единстве, когда дочь экс-президента Сара Дутерте-Карпио баллотировалась на пост вице-президента вместе с Фердинандом Маркосом-младшим — сыном бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, который после 21-летнего правления умер в изгнании в 1989 году. Дуэт одержал убедительную победу в 2022 году, но еще до истечения половины президентского срока альянс начал распадаться, поскольку Дутерте-Карпио столкнулась с обвинениями в коррупции и угрозой импичмента.

С тех пор конфликт между Маркосом и Дутерте перерос в публичные тирады и оскорбления, которые стали отличительной чертой Родриго Дутерте в период его президентства.

Что говорят эксперты

Старший преподаватель Азиатского центра Филиппинского университета Ричард Хейдариан отметил, что сейчас Дутерте находится в самом уязвимом положении за последнее десятилетие, поэтому вынужден «ринуться в политический водоворот» ради защиты положения своей семьи.

По мнению эксперта, экс-президент вынужден баллотироваться в мэры своего родного Давао, потому что сейчас не имеет потенциала для претензий на более высокий пост — например, в парламенте. Кроме того, напомнил исследователь, участие Дутерте в выборах мэра может быть поддержкой его сыновей — действующего мэра Давао Себастьяна Дутерте и парламентария Паоло Дутерте, которые тоже баллотируются, но прослыли среди местного населения «оторванными от жизни».

«Всегда глупо недооценивать Дутерте, учитывая почти фанатичную базу его сторонников в определенных частях страны, но надо признать, что сейчас он также сталкиваются с экзистенциальным кризисом», — сказал Хейдариан.

Чем прославился Родриго Дутерте на посту президента Филиппин

Родриго Дутерте одержал убедительную победу на президентских выборах 2016 года, сделав главным пунктом своей программы борьбу с наркотиками и преступностью в целом. По данным полиции, в ходе развязанной им «войны с криминалом» погибли более 6 тысяч человек, но независимые аналитики полагают, что «внесудебных казней» могло быть гораздо больше. Многие погибшие — это молодые люди из трущоб, застреленные полицейскими или бандитами в ходе рейдов.

Развернувшееся кровопролитие стало объектом расследования Международного уголовного суда (МУС) и филиппинского парламента. Сейчас, пытаясь вернуться в политику, Дутерте впервые объявил, что готов предстать перед МУС и даже призвал прокуроров «поторопиться» и «начать расследование завтра». При этом он пригрозил «пнуть» любых следователей Международного уголовного суда, которые попытаются приехать на Филиппины, чтобы с ним встретиться.

В октябре Дутерте публично признал, что в период пребывания на посту мэра города Давао нанял «эскадрон смерти» из семи гангстеров для уничтожения преступников. Однако он отказался подтвердить слухи о том, что на своем президентском сроке отдавал начальникам полиции прямые приказы о «внесудебных казнях» — в частности, велел им «поощрять» подозреваемых к сопротивлению, чтобы использовать это как «законное прикрытие для убийств».