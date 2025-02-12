В Екатеринбурге взяли под стражу скандального бизнесмена Марселя Гасанова по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). По версии следствия, он был назначен смотрящим за Свердловской областью и в этом статусе контролировал деятельность криминальных структур в регионе. Сам он назвал обвинения «полным бредом». Подробности — в материале RTVI.

Ленинский районный суд решением от 12 февраля отправил Гасанова в СИЗО на 30 дней, до 9 апреля, сообщают E1.ru и «Ъ-Урал». По указанной статье бизнесмену грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Помимо Следственного комитета, его делом занимаются сотрудники ФСБ и полиции.

По версии следствия, криминальные лидеры назначили Гасанова смотрящим за регионом в 2024 году. Среди прочего они учли его определенный криминальный опыт, организаторские способности и прошлый опыт отбывания тюремных сроков, считают в ведомстве.

«Как полагает следствие, используя данный неофициальный статус, фигурант распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур на территории региона, обеспечивал их существование», — сказал первый замглавы управления СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов, которого цитирует E1.ru.

Гасанов вину не признает. Он заявил журналистам, что последние два года находился в конфликте с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП).

«Фальсификация. Нет ни свидетелей, ни потерпевших — никого. Просто открытки тюремные, которые лет 15 назад [были], и слова непонятного человека. Бред полный», — высказался он по поводу обвинений.

Своей жене Анне, находившейся в зале суда, Гасанов велел не переживать и назвал произошедшее «очередным испытанием».

Гасанова задержали 11 февраля, накануне у него в квартире и в доме прошли обыски, сообщал E1.RU со ссылкой на осведомленный источник. О результатах обысков не сообщалось.

Марсель Махачкалинский: что известно о Гасанове

Марсель Гасанов родился в 1990 году в дагестанском селе Кумух. В Екатеринбурге он осел после выхода из свердловской колонии в 2016 году, где отсидел шесть лет за разбой, пишет URA.RU. Именно во время этой отсидки Гасанов якобы приобрел статус криминального авторитета. Региональные СМИ называют его «авторитетом-решалой».

В Екатеринбурге о Гасанове узнали после того, как полицейские «накрыли» криминальную сходку в ходе спецоперации в августе 2021 года. В СМИ тогда впервые его назвали возможным организатором и участником встречи авторитетов и одним из связных чеченского вора в законе Ахмеда Шалинского (Домбаева).

В преступных кругах он известен по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс, рассказал E1.ru представитель Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник URA.RU сообщал, что Гасанов занимается такими вопросами, как, например, выбивание долгов, также в сфере его интересов «полулегальные парковки и помощь с обналичиванием средств». E1.ru упоминал, что официально он нигде не работает.

По слухам, Гасанов якобы заявлял, что обладает статусом вора в законе, но как утверждают источники местных СМИ, такого статуса он не имеет. Один из собеседников URA.RU утверждал в ноябре 2024 года, что в криминальной иерархии Гасанов занимает не такое высокое положение.

«Есть градации среди криминала: “вор в законе”, “бродяга”, “смотрящий” и “всякая шушара”. Так вот Марсель “бродяга”. У него подвешенный язык, он изворотливый, уверенно себя ведет на разных стрелках. Имеет какой-то пистолет и иногда стреляет из него для запугивания. По факту никаких убийств и серьезных действий он не совершает», — пояснил источник портала.

В статье пояснялось, что «бродягами» называют заключенных, которые живут строго по понятиям, доминируют над другими и могут решать конфликты между зеками.

Как пишут СМИ, у Гасанова в прошлом была «крыша» в силовых структурах, и якобы из-за связей с силовиками он не мог добиться высоких позиций в криминальном мире. В феврале 2022 года E1.ru назвал покровителя Гасанова — им оказался сотрудник регионального управления ФСБ майор Александр Кетов. Осенью того же года после внутренней проверки Кетова уволили, сообщал «Ъ-Урал».

В публикациях говорилось, что Кетов неоднократно помогал Гасанову в конфликтах с другими криминальными фигурами, предупреждал его о готовящихся полицейских облавах и помог в рейдерском захвате екатеринбургского бизнес-центра «Манхэттен». Предполагалось, что взамен Гасанов мог сливать силовикам информацию из криминальной среды.

Гасанова также подозревали в связях с азербайджанской диаспорой Екатеринбурга во главе с Шахином Шихлинским. СМИ писали, что Гасанов якобы ведет дела и организует криминальные «стрелки» в торговом центре «Баку Плаза». Сам бизнесмен все это отрицал.

Уголовные дела и задержания

По словам представителя полицейского главка Свердловской области Валерия Горелых, Гасанов ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

В частности, в декабре 2019 года Марсель Гасанов получил условный срок за хранение оружия. Как писал E1.ru, у него дома тогда нашли пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. Сам бизнесмен утверждал, что нашел оружие в черном пакете у помойки и решил оставить себе.

Вскоре Гасанова задержали за пьяное вождение, но, по словам источника издания, тот сумел затянуть процесс и в итоге суд прекратил дело за истечением срока давности.

В октябре 2023 года Гасанова и еще несколько человек задержали возле кафе «Каспий» в Екатеринбурге. В полиции тогда пояснили, что это было «оперативное мероприятие профилактического характера». Всех задержанных отпустили. Источник URA.RU объяснил задержание провокацией уральского авторитета Гии Свердловского, с которым у Гасанова якобы давно идет противостояние.

Видео с избиениями

СМИ сообщают, что в прошлом Гасанов занимался единоборствами. В Екатеринбурге регулярно происходили драки с его участием.

Летом 2024 года Гасанов подрался в подъезде жилого небоскреба «Исеть» в центре города с бывшим сотрудником силовых структур, видео публиковал портал 66.ru. На записи видно, как оппонент Гасанова первым нанес удар ему в лицо, после чего бизнесмен обрушил на него серию ответных ударов кулаками и ногами, повалил с ног и продолжил избивать уже лежащего.

За эту драку Гасанову дали десять суток ареста по статье о мелком хулиганстве. При этом источник 66.ru утверждал, что бизнесмен попадает в конфликтные ситуации якобы не потому, что связан с криминалом, а из-за своей вспыльчивости.

«У Марселя разноплановый серьезный бизнес. И ему не нужно “доить” коммерсантов, как про него пишут журналисты. А в конфликтные ситуации Марсель попадает из-за своего взрывного характера», — сказал он.

В октябре 2024 года телеграм-канал Ural Mash обнародовал видео, на котором Гасанов ударил в лицо женщину. В посте говорилось, что это была администратор интим-салона «Распутин», а причиной рукоприкладства стало нежелание Гасанова платить за эротический массаж.

Позднее в том же месяце всплыла еще одна запись, на которой Гасанов дал пощечину сотруднице ресторана, которая попросила его вести себя тише.