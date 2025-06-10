Новосибирский областной суд оправдал двух бывших милиционеров Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея по делу о похищении и убийстве школьницы ради сокрытия ДТП. Об этом сообщается на странице суда во «ВКонтакте».

Эпизод, который лег в основу обвинения, произошел в марте 2010 года. 15-летняя школьница Наталья пропала в селе Яркуль, когда возвращалась домой с дискотеки.

Родители сначала пыталась самостоятельно найти девушку, в милицию они обратились только через несколько дней. В суде мать школьницы объяснила, что они «насмотрелись телевизора» и думали, будто раньше, чем через трое суток, заявление не принимают.

Экс-милиционеров арестовали как подозреваемых лишь в 2023 году. По версии следствия, Кудрявцев, который в 2010-м был оперативным дежурным ОВД по Усть-Таркскому району, в пьяном виде управлял «Волгой» и сбил школьницу.

Ехавший в той же машине Бартоломей, который тогда служил оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД по Усть-Таркскому району и находился на дежурстве, не доложил о ДТП и не задержал коллегу. Вместо этого он скрыл факт аварии и помог Кудрявцеву спрятать труп девочки, заявили в суде.

В зависимости от ролей Кудрявцев и Бартоломей обвинялись в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), похищении ребенка (п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК), убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, для сокрытия другого преступления (п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Кудрявцеву дополнительно вменялось нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшее тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 264 УК).

«Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, обвиняемые убили ее, а труп скрыли в неустановленном месте в селе Еланка Усть-Таркского района, являющемся территорией оперативного обслуживания Бартоломея», — цитирует материалы следствия «Коммерсант».

Пропажа улики и передумавший свидетель

В 2011 году на окраине Еланки нашли руку, которая могла принадлежать пропавшей девочке, но экспертизу останков провести не успели, а улика вскоре исчезла, рассказали источники «Ъ».

Тело школьницы так и не нашли. Способ ее предполагаемого убийства и характер нанесенных травм остались неустановленными, заявила на одном из заседаний суда начальник отдела государственных обвинителей новосибирской прокуратуры Ольга Либрихт.

Главным свидетелем обвинения выступала местная жительница Лилия Сенчукова, которая якобы находилась в автомобиле бывших милиционеров во время ДТП. Изначально она утверждала, что видела, как Кудрявцев и Бартоломей сбили девочку, а потом перенесли ее в багажник. В суде женщина отказалась от своих показаний.

«Я в нетрезвом состоянии болтанула, хотела посмотреть на реакцию. Когда приехали полицейские, я не знала, что говорить, была под давлением, все сама придумала, а в суде я не могу соврать», — заявила Сенчукова.

По версии зампрокурора Новосибирской области Игоря Мищенко, экс-милиционеры пригрозили Сенчуковой убийством, если она расскажет кому-нибудь об увиденном. В результате женщина уехала из региона и отказалась от очных ставок, «опасаясь за свою жизнь».

Обвинение просило приговорить Кудрявцева и Бартоломея к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Экс-милиционеры не признали вину. По их словам, в момент ДТП они находились в другом месте.

Защита подсудимых утверждала, что ДТП вообще не было. Адвокат одного из бывших стражей порядка заявила на заседании в октябре, что ей «крайне неловко за уровень следствия» перед матерью пропавшей школьницы.

В итоге Новосибирский облсуд признал Кудрявцева виновным в ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК) и приговорил его к трем годам колонии-поселения. Бартоломею суд назначил два года колонии-поселения за нарушение полномочий. За истечением срока давности обоих экс-милиционеров освободили от наказания.

По обвинению в убийстве и похищении школьницы суд оправдал их в связи с «не установлением события преступления», оба имеют право на реабилитацию. До вступления приговора в силу Кудрявцева и Бартоломея освободили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Адвокат Кудрявцева Тамара Алексеева в разговоре с NGS.ru назвала решение суда ожидаемым. По ее словам, иные составы преступления, кроме ДТП, «приняты из воздуха». Родители пропавшей девочки на оглашение приговора не приехали.

Еще одно исчезновение и смерть

Параллельно с делом об исчезновении 15-летней школьницы в Новосибирске идет процесс по делу об убийстве еще одного жителя села Яркуль — 26-летнего Владимира Поторокина, пропавшего в феврале 2013 года. Его тело нашли через год в поле.

В 2023 году по обвинению в его убийстве были арестованы бывший начальник участковых Усть-Таркского отдела Александр Кунц и начальник угрозыска Алексей Бороздин. Они задержали Поторокина накануне его исчезновения за пьяный дебош.

По версии следствия, по дороге в отдел Поторокин начал обвинять милиционеров в причастности к убийству. Те заковали его в наручники и забили до смерти. По данным обвинения, Кунц подговорил судмедэксперта не упоминать телесные повреждения в акте осмотра трупа Поторокина. В результате эксперт назвал причиной смерти молодого человека переохлаждение.

«Он лежал в дубленке, а штаны оказались спущены до колен. Все трусы были в крови. На запястьях — следы от наручников. И без глаз. Я спросила: “Почему так?” Говорят: “Это птицы выклевали”», — рассказывала сестра погибшего.

Показания против Кунца и Бороздина дал бывший участковый Гришаев, который в тот день находился за рулем служебного автомобиля и был свидетелем избиения. По словам Гришаева, Кунц требовал никому не рассказывать о случившемся, а также «неоднократно подходил и угрожал» экс-участковому проблемами.

В августе 2023 года тело Поторокина эксгумировали, но поскольку к тому времени от него остался только скелет, судмедэксперты не смогли установить причину смерти.

«К сожалению, ввиду произошедших со временем изменений подтвердить или опровергнуть наличие кровоизлияний не представилось возможным. Поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть наличие кровоподтеков на теле Поторокина», — рассказал в суде эксперт Новосибирского областного клинического бюро судмедэкспертизы Евгений Шипилов.

В ноябре 2023 года участковый Гришаев, который был ключевым свидетелем обвинения, уволился из полиции и отрекся от своих показаний.

«Я оговорил подсудимых, потому что следователи и сотрудники отдела внутренней безопасности оказывали на меня психическое давление. Я испугался, пил несколько дней», — заявил он в суде.

Кунц и Бороздин обвиняются в убийстве, а также превышении должностных полномочий с применением насилия и наступлением тяжких последствий. Приговор по делу еще не вынесен.