Получивший убежище в Великобритании исламский проповедник Ясир Яхья Абдуллах аль-Хабиб призвал мусульман собрать 3,5 млн фунтов стерлингов ($4,5 млн) на покупку острова у берегов Шотландии, где он построит «исламское государство»* по законам шариата. О его планах со ссылкой на видеообращения священнослужителя в соцсетях пишет британская газета The Daily Mail.

45-летний Ясир аль-Хабиб утверждает, что «это его призвание», говоря о покупке необитаемого острова Торса в Аргайле, у западного побережья Шотландии. В одном из видеороликов проповедник призывает людей «немедленно пожертвовать» на защиту своей «родины», в то время как один из его последователей бродит по острову, указывая, где можно построить «самую большую мечеть».

Газета The Mail on Sunday пишет, что двое сторонников аль-Хабиба посетили остров Торса и вели там видеосъемку, пока проводник показывал им окрестности. Жители соседнего Луинга поделились с изданием слухами о том, что раньше Торсу хотела купить популярная американская певица Тейлор Свифт.

Аль-Хабиб прибыл в Великобританию 20 лет назад. В родном Кувейте он попал в опалу из-за критики сподвижников пророка Мухаммада и был приговорен к 10 годам тюрьмы, но успел бежать из страны.

«Он уже организовал тренировочные лагеря военного образца, но надеется, что сможет построить на острове собственную школу, больницу и мечеть на шотландском острове, где все будут следовать законам шариата», — пишет Daily Mail.

В своих видеообращениях проповедник резко критикует иммиграционную политику Великобритании и утверждает, что «все верующие мужчины и женщины» получат «незаменимую возможность» поселиться на его острове, чтобы «не оставаться в рабстве». По его словам, у проекта «светлое будущее», поскольку «в западных странах начинает сиять новый свет для шиитской доктрины».

Аль-Хабиб пообещал провести переговоры с британским правительством, чтобы разрешить мусульманам «со всего мира» получать визы для проживания на новой «родине» — в Союзе слуг Махди [Мессии] (MSU).

Остров Торса входит в состав группы Сланцевых островов и имеет длину около 1,5 км. На нем стоит один фермерский дом, где никто не жил последние 50 лет. Туда можно добраться только на частной лодке с соседнего Луинга, а туда — на пароме с острова Сейл, который, в свою очередь, соединен с материком мостом.

Сейчас проповедник базируется в своей «глобальной штаб-квартире» в живописной деревне Фулмер в Южном Бакингемшире. Оттуда он собирает средства через спутниковый канал Fadak TV, который на протяжении нескольких лет вещает из переоборудованного церковного зала стоимостью 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн).

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны британского регулирующего органа Ofcom, аль-Хабиб, получивший прозвище «мулла Фулмера», продолжает транслировать свои лекции, призывая к насилию по отношению к представителям суннитской веры как в стране, так и за рубежом.

Также аль-Хабиб организовал свою «армию», которую называет «Аш-Шурта аль-Хамис». Ее участники тренируются и проводят учения на территории «мечети» проповедника в Фулмере.

С момента прибытия в Великобританию в 2004 году Аль-Хабиб неоднократно попадал в поле зрения властей, и депутаты парламента безуспешно пытались закрыть его телеканал.

В июне 2022 года фильм «Хозяйка небес», сценарий которого был написан аль-Хабибом, изъяли из проката в кинотеатрах Cineworld и некоторых филиалах Vue после того, как сотни мусульман-суннитов устроили протест против картины в Бирмингеме и Шеффилде. Они обвинили проповедника в богохульстве, поскольку в фильме изображен Пророк, а это запрещено исламом. Киносети прекратили показ фильма, опасаясь за безопасность своих сотрудников, но после этого кинокритики обвинили Cineworld и Vue в «самоцензуре».

В одном из своих выступлений аль-Хабиб назвал бывшего министра внутренних дел Великобритании Суэллу Браверман «животным» после ее заявления о возможном введении ограничений на марши в поддержку Газы.

В ходе стрима после атак боевиков ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 года аль-Хабиб сказал: «Кто из нас не радуется возмездию сионистскому врагу? Мы все были воодушевлены этой новостью». При этом он критиковал ХАМАС за осквернение тел и изнасилования женщин. В другом ролике проповедник призывал к убийству саудовских правителей, их духовенства и чиновников.

* Организация с таким названием («Исламское государство») признана в России террористической и запрещена