В возрасте 89 лет из жизни ушел из жизни американский актер Джо Бейкер, прославившийся ролями в трех фильмах о Джеймсе Бонде. О его смерти сообщили родственники артиста на мемориальном сервисе Legacy.com.

За свою карьеру Бейкер сыграл две запоминающиеся роли в трех лентах культовой франшизы. В «Искрах из глаз» (1987 год) он предстал в образе торговца оружием Брэда Уитакера. В «Золотом глазе» (1995 год) исполнил роль резидента ЦРУ в СССР. В «Завтра не умрет никогда» (1997 год) вновь предстал в той же роли.

Актер был удостоен премии Роберта Олтмена за работу в фильме «Мад», а также номинировался на награду за мини-сериал «Джордж Уоллес». Британская академия телевидения отметила его номинацией за лучшую мужскую роль в телепостановке «Грань тьмы».

Джо Бейкер родился в 1936 году в Гросбеке, штат Техас. Окончив университет со степенью бакалавра в деловом администрировании, он два года служил в армии, а затем поступил в нью-йоркскую Actor’s Studio. Его карьера началась с эпизодических ролей на телевидении, но со временем он стал востребованным актером.

Детей у Бейкера не было. Он ушел из жизни в окружении близких. Похороны состоятся 20 мая в Калифорнии.